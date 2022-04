Ok di Londra all’uso di armi britanniche dietro le linee russe

Londra ha dato il suo via libera agli attacchi ucraini contro obiettivi militari dietro le linee russe anche se le armi utilizzate sono state fornite dal Regno Unito. Lo ha dichiarato ai media il viceministro britannico della difesa, James Heappey, mentre continua l’escalation con Mosca nella guerra in Ucraina. Allo stesso tempo Heappey ha respinto le affermazioni del ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, secondo cui gli alleati occidentali stanno “versando benzina sul fuoco” fornendo a Kiev nuove e sempre più potenti armi col rischio di allargare il conflitto.

Rispetto alla situazione sul campo, il responsabile per le forze armate del Regno afferma che gli ucraini possono sconfiggere le truppe russe respingendo la loro offensiva in Donbass. Il viceministro della compagine di Boris Johnson infine ha annunciato una inchiesta sul presunto attacco di hacker russi che secondo il tabloid Daily Mail è stato diretto contro i computer della difesa per sottrarre informazioni dal database delle reclute britanniche.