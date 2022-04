Ok Congresso Usa a legge per velocizzare invio armi a Kiev

Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha approvato ieri in tarda serata con 417 sì e 10 no una misura che consentirà a Joe Biden di usare una legge della seconda guerra mondiale per fornire più rapidamente armi all’Ucraina. Ora manca la firma del presidente. Il provvedimento invoca la Lend-Lease Act del 1941, la legge che permise agli Usa di armare l’esercito britannico contro Hitler e che consente di prestare equipaggiamento militare a qualsiasi governo straniero “la cui difesa sia valutata vitale dal presidente per la difesa degli Stati Uniti”. “Sono grato al popolo americano e personalmente al presidente Biden”, ha nel frattempo detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi al pacchetto di sostegno da 33 miliardi di dollari chiesto da Biden al Congresso. “Più di 20 miliardi potranno andare alla difesa. Sono previsti più di 8 miliardi di dollari per il sostegno economico. Altri 3 miliardi di dollari andranno agli aiuti umanitari”, ha aggiunto Zelensky, spiegando che si tratta di “passo molto importante per gli Stati Uniti”. “Insieme, possiamo certamente fermare l’aggressione russa e difendere la libertà in Europa”, ha sottolineato.