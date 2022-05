Oggi primo processo per crimini di guerra a soldato russo

Prende il via oggi a Kiev il primo processo per crimini di guerra da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. Il processo, che sarà seguito da molti altri, costituirà una sorta di test per il sistema giudiziario ucraino in un momento in cui anche le istituzioni internazionali stanno conducendo delle indagini sugli abusi commessi dalle forze militari russe.