Oggi Biden visita le truppe Usa in Polonia

Il presidente Joe Biden dovrebbe annunciare oggi, durante un incontro con Ursula von der Leyen, l’aumento delle spedizioni statunitensi di gas naturale liquefatto in Europa. Successivamente, Biden volerà in Polonia per l’ultima tappa della sua trasferta di quattro giorni con la quale punta a ribadire l’unità tra gli alleati a sostegno dell’Ucraina. In Polonia, il presidente americano incontrerà le truppe statunitensi e riceverà un briefing sulla risposta umanitaria ai rifugiati in uscita dall’Ucraina.