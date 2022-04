Nonna ritrova il nipotino rapito dai russi grazie ad Abramovic

Storia a lieto fine per un bambino ucraino deportato in Russia e per la nonna che lo cercava disperatamente, grazie all’aiuto di un nome eccellente, quello dell’oligarca russo Roman Abramovic, molto vicino al presidente Vladimir Putin. Una vicenda raccontata dal Financial Times, che ha raccolto informazioni tra Kiev, Varsavia e Riga. Il piccolo di 10 anni, rimasto orfano della madre, è stato portato in territorio russo con la forza.