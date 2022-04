“Non riusciamo a comunicare con parte staff a Mariupol”

L’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) ha perso i contatti con alcuni dei suoi operatori a Mariupol. Lo ha detto alla Cnn l’Alto commissario Filippo Grandi. “Alcuni sono riusciti ad uscire, alcuni sono dentro e non riusciamo a comunicare con loro”, ha detto Grandi in merito alla situazione dello staff dell’agenzia dell’Onu nella città nel sud dell’Ucraina assediata e bombardata dalle truppe russe. Grandi ha chiesto che vi sia un “impegno fermo” sul fatto che ci sarà un cessate il fuoco per aprire corridoi umanitari.