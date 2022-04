Nominati i membri della commissione d’inchiesta dell’Onu

Il norvegese Erik Mose, ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo ed ex presidente del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, è stato nominato presidente della Commissione d’inchiesta sull’Ucraina, recentemente istituita dal Consiglio dell’Onu per i diritti umani per investigare tutte le presunte violazioni e abusi dei diritti umani e violazioni del diritto umanitario internazionale e crimini correlati nel contesto dell’aggressione contro l’Ucraina da parte della Federazione Russa”. Insieme a Erik Mose, ex giudice della Corte suprema di Norvegia, gli altri due membri indipendenti della Commissione sono Jasminka Dzumhur (Bosnia- Erzegovina) e Pablo de Greiff (Colombia), ha annunciato l’Onu oggi a Ginevra.