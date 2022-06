Nessun accordo concreto sul grano tra Ankara e Mosca

Nessun accordo concreto è stato raggiunto nell’incontro di Ankara tra i rappresentanti di Russia e Turchia: ora l’Ucraina attende la comunicazione tra la parte ucraina e quella turca. Lo ha annunciato in un briefing l’ambasciatore dell’Ucraina in Turchia Vasyl Bodnar, come riporta Ukrainska Pravda. “Ora noi attendiamo con impazienza la comunicazione tra la parte ucraina e quella turca per trovare un terreno comune “, ha affermato Bodnar, sottolineando che è importante per l’Ucraina che la Turchia continui ad agire come mediatore e a negoziare sia con l’Ucraina sia con la Russia.