Necessari nuovi alloggi per profughi ucraini

Per quanto riguarda i numeri, al momento circa 1000 persone giungono in Svizzera per ottenere protezione; da venti giorni la Confederazione ha incominciato a distribuire statuti di protezione S; ne vengono rilasciati in media 1000 al giorno, ha spiegato Keller (in totale finora oltre 18 mila). Per quanto attiene ai posti letti - oltre 9 mila in totale - “disponiamo ancora di una certa riserva federale, ma dobbiamo crearne fino a 3 mila”. Keller non ha nascosto che i Cantoni, una volta che i profughi sono stati registrati e hanno ricevuto lo statuto di protezione, siano confrontati con una grossa sfida per quanto attiene all’alloggiamento e alla scolarizzazione di giovani e bambini.