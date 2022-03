Nbc, Usa accoglieranno 100.000 rifugiati ucraini

Gli Stati Uniti intendono accogliere 100.000 rifugiati ucraini Lo riferiscono fonti informate alla Nbc. L’annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando il presidente americano Joe Biden si troverà in Polonia, il Paese che sinora ha accolto il numero più alto di persone in fuga dall’Ucraina. La priorità, precisano le fonti, sarà data a quegli ucraini che hanno già famiglia negli Stati Uniti. Due alti funzionari dell’amministrazione Biden informati sul piano per l’accoglienza dei rifugiati hanno precisato al Washington Post che i numeri esatti potrebbero cambiare in corso d’opera. Diverse le strade per l’ammissione degli Usa: intanto il programma classico per i rifugiati ma anche meccanismo più agili come la “condizionale umanitaria”, che l’amministrazione Biden ha utilizzato per decine di migliaia di afghani l’anno scorso dopo il ritiro delle truppe.