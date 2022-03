Il Consiglio nazionale ha osservato tre minuti di silenzio oggi alle 10.00 per chiedere la pace in Ucraina. Alla stessa ora hanno risuonato tutte le campane della Svizzera. La presidente della Camera del popolo Irène Kälin ha detto che il momento di raccoglimento in solidarietà al popolo ucraino è sostenuto anche dal presidente della Confederazione Ignazio Cassis e dal presidente del Consiglio degli Stati Thomas Hefti.