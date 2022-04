Navi turche pronte a evacuare Mariupol

“La Turchia mette a disposizione navi per l’evacuazione di persone da Mariupol e resta in attesa di una risposta positiva”. Lo rende noto il ministero della difesa di Ankara citato dalla Tass. Intanto l’agenzia statale per la prevenzione di disastri ed emergenze Afad, come riporta il quotidiano Sabah, fa sapere che la Turchia ha mandato in Ucraina 67 camion con aiuti umanitari e un mezzo con una cucina mobile a partire dal 27 febbraio. Ankara ha fornito assistenza attraverso iniziative della Mezzaluna rossa turca, del Ministero della sanità e di varie associazioni non governative.