La Nato sta pianificando una presenza militare permanente alle sue frontiere come parte di uno sforzo volto a contenere eventuali future aggressioni russe. A dichiararlo è stato il Segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, in un’intervista rilasciata al domenicale britannico Sunday Telegraph. “Siamo nel mezzo di una trasformazione capitale che deve rispondere alle conseguenze a lungo termine della guerra” in Ucraina, ha spiegato.