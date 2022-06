Nato, da domani esercitazioni nel Baltico con 16 Paesi

Coinvolti oltre 4’000 militari, 60 aerei e 40 navi

Baltops è una delle principali esercitazioni nel Nord Europa e prenderà il via a Stoccolma in occasione del 500esimo anniversario della Marina svedese. Le manovre tattiche si svolgeranno poi nel Mar Baltico e nello spazio aereo della regione, per concludersi a Kiel, in Germania. Saranno coinvolti oltre 4’000 militari, truppe d’assalto marittimo, più di 60 aerei e 40 navi di varie classi.