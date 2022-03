Nato contraria a no fly zone: “sarebbe guerra aperta”

“Imporre una no fly zone vuole dire attaccare massicciamente il sistema di difesa aerea russo e quindi entrare in guerra aperta”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo al summit straordinario dell’Alleanza. Stoltenberg ha inoltre confermato che l’Alleanza non interverrà in Ucraina né con aerei neé con truppe sul campo “per evitare l’estensione del conflitto”.