Nancy Pelosi in visita sorpresa a Kiev: «l’America è con l’Ucraina»

«Gli Stati Uniti sono leader nel fornire un forte sostegno all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa», ha twittato il presidente ucraino per accompagnare un video che lo mostra, accompagnato da guardie armate, mentre saluta Pelosi e una delegazione del Congresso degli Usa fuori dalla sede della presidenza a Kiev e poi in riunione con la delegazione statunitense.

«La nostra delegazione è venuta a Kiev per inviare un messaggio inequivocabile e chiaro al mondo: gli Stati Uniti stanno con l’Ucraina», indica un comunicato della delegazione stessa diramato dopo la visita, poi proseguita in Polonia.

«Un ulteriore sostegno degli Stati Uniti è in arrivo», sottolineano i parlamentari americani, assicurando che avrebbero «trasformato la forte richiesta di finanziamento del presidente (Joe) Biden in un pacchetto legislativo».

Zelensky ha accolto con favore i «segnali molto importanti» dati dagli Stati Uniti e da Biden, tra cui appunto il programma «Lend-Lease» per l’Ucraina, simile a quello istituito dagli Stati Uniti durante la Seconda Guerra mondiale per fornire ai paesi amici materiale bellico senza intervenire direttamente nel conflitto.

Questa visita è stata compiuta una settimana dopo il viaggio a Kiev del capo della diplomazia statunitense Antony Blinken e del segretario alla difesa Lloyd Austin. Durante il loro viaggio, i due ministri hanno annunciato il ritorno graduale di una presenza diplomatica statunitense in Ucraina e più di 700 milioni di dollari in aiuti aggiuntivi diretti e indiretti.

«È iniziata l’evacuazione dei civili da Azovstal. Il primo gruppo di circa 100 persone si sta già dirigendo verso l’area controllata. Domani li incontreremo a Zaporizhzhia. Grati al nostro team. Ora, insieme all’Onu, stanno lavorando allo sfollamento di altri civili dall’impianto», ha twittato il presidente. L’operazione è coordinata dall’Onu, dalla Croce Rossa e dalle forze russe e ucraine. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli per motivi di sicurezza.

Il ministero della difesa russo ha confermato lo sfollamento, aggiungendo che le persone (80 e non 100 come indicato da Zelensky, stando al ministero del Cremlino) sono state consegnate ai rappresentanti dell’Onu e della Croce rossa, ha riferito l’agenzia di stampa non governativa russa Interfax. Lo sfollamento, sottolinea il ministero della difesa, riguarda «i civili che volevano partire per raggiungere il territorio controllato da Kiev».