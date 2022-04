Mosca vieta l’ingresso in Russia a Boris Johnson

Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato di aver vietato l’ingresso nel Paese al primo ministro britannico Boris Johnson, al ministro degli Esteri Liz Truss, al Segretario di Stato per la difesa Ben Wallace, e ad altri 10 membri del governo e politici britannici. La mossa è stata presa “in considerazione dell’ostilità senza precedenti da parte del governo britannico, in particolare dell’imposizione di sanzioni contro alti funzionari russi”, ha affermato il ministero in una nota, aggiungendo che amplierà presto l’elenco.