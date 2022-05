Mosca tira dritto sul debito, pagheremo in rubli

Il default della Russia appare sempre più vicino ma Mosca tira dritto e annuncia che pagherà il debito in rubli se non potrà farlo in dollari. La posizione del ministero delle Finanze arriva dopo che il Tesoro americano, nell’ambito delle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina, ha annunciato che non intende rinnovare la concessione che permetteva alla Russia di continuare a pagare gli investitori attraverso le banche statunitensi.

Debito estero da pagare entro venerdì

Mosca dovrebbe pagare circa 100 milioni di dollari di debito estero in scadenza venerdì. I pagamenti, ha sottolineato il ministero, saranno effettuati in rubli “con la possibilità di successiva conversione nella valuta originale” prevista dai bond emessi. La Russia si trova ad affrontare una “situazione artificiale creata da una nazione ostile”, ha dichiarato in un comunicato riportato da Bloomberg il ministro delle Finanze Anton Siluanov. “Abbiamo i soldi - ha concluso - e la volontà di pagare”.

Solo una obbligazione prevede pagamenti in rubli

Tra i prossimi pagamenti in vista, solamente una obbligazione in euro al 2036 con cedola in scadenza venerdì, prevede pagamenti in rubli. Il bond al 2026 in dollari, invece, prevede come valute alternative solamente le sterline, euro o franchi. Non è previsto il pagamento in rubli nemmeno per le cedole in scadenza a fine giugno per tre altre obbligazioni. Complessivamente, il governo russo si trova ora nelle condizioni di dover ripagare circa 20 miliardi di dollari di obbligazioni e circa 500 milioni di dollari di interessi nel prossimo mese.

Alta probabilità di default

Dal Forum economico mondiale di Davos, il numero due del Fondo monetario internazionale, Gita Gopinath, evidenzia come gli sviluppi (sull’ipotesi di default della Russia, ndr) sono quotidiani e “non voglio anticipare i tempi, ma se si guarda ai prezzi di mercato, questi scontano un’alta probabilità di default”.

Attesa una drastica mossa dalla banca centrale