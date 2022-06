Mosca su Kaliningrad: “Conseguenze serie per lituani”

“La Russia risponderà sicuramente a tali azioni ostili. Le misure appropriate sono in fase di elaborazione in un formato interdipartimentale e saranno adottate nel prossimo futuro. Le loro conseguenze avranno un serio impatto negativo sulla popolazione della Lituania”, ha affermato Patrushev in un incontro a Kaliningrad secondo quanto riporta l’agenzia di stampa non governativa russa Interfax.