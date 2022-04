Mosca: “Stiamo liberando le repubbliche di Donetsk e Lugansk”

“Nel corso dell’operazione militare speciale l’esercito russo sta svolgendo i suoi compiti, individuati dal comandante in capo supremo. Il piano per la liberazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk viene attuato sistematicamente e si stanno adottando misure per riportare la vita alla normalità”. Shoigu ha anche accusato l’Occidente di “fare di tutto per far durare” le ostilità in Ucraina.