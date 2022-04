"Mosca punterà ad altri paesi, dopo l’Ucraina"

"Tutti i Paesi che, come noi, credono nella vittoria della vita sulla morte, devono combattere al nostro fianco, devono aiutarci perché noi siamo in prima linea. E dopo, a chi toccherà?", ha dichiarato Zelensky. Il presidente ucraino ha anche affermato che i partner occidentali hanno iniziato a fornire a Kiev le armi di cui ha davvero bisogno. "Siamo stati ascoltati finalmente" e l’Ucraina sta ricevendo "esattamente quello che abbiamo chiesto", ha detto sottolineando che i commenti di un comandante russo sulla necessità di collegarsi con la Moldavia dimostrerebbero l’intenzione di Mosca di voler invadere altri Paesi.

Le truppe russe non avanzano

Le truppe russe nel sud e nell’est dell’Ucraina non hanno però compiuto alcun progresso, nessuna avanzata nelle ultime 24 ore, nonostante abbiano avviato la "fase due", concentrandosi sul Donbass e sul sud, secondo quanto hanno osservato i servizi d’intelligence britannici. "Malgrado l’intensificarsi dell’attività (militare), le forze russe non hanno fatto significativi passi avanti nelle ultime 24 ore a causa dei contrattacchi ucraini che ne ostacolano gli sforzi", si legge in un briefing della Defence Intelligence di Londra, citato da vari media fra cui la Bbc. Secondo gli 007 britannici, "né le forze aeree né quelle navali russe sono riuscite a ottenere il controllo nei rispettivi campi, a causa dell’efficacia della difesa aerea e marittima ucraine". Anche a Mariupol, che Mosca vanta di aver conquistato, "continui pesanti combattimenti frustrano i tentativi russi di controllare la città", si legge nel briefing.