“Mosca ordina di radere al suolo Azovstal”

Il servizio di sicurezza ucraino ha diffuso l’intercettazione di una telefonata in cui un militare russo parla di un ordine della leadership di radere al suolo le acciaierie Azovstal a Mariupol. Lo riferisce l’agenzia ucraina Ukrinform. “Nonostante il numero superiore, gli occupanti russi non possono impadronirsi della Mariupol ucraina. Pertanto - scrive il servizio di sicurezza su Telegram - vogliono radere al suolo l’acciaieria Azovstal, dove i nostri combattenti tengono la difesa. Gli occupanti trascurano il fatto che anche dei civili si nascondono nell’impianto. I russi stanno preparando ‘sorprese’ da tre tonnellate dal cielo”.

“Un tenente colonnello è venuto e ha detto: ‘Lo sperimenterai tu stesso, dammi retta. Immagina solo questa onda d’urto’”, ha detto il militare intercettato in una telefonata alla moglie, riferiscono i servizi di sicurezza ucraini. E a una domanda sul destino della popolazione civile, risponde: “Se ne sono andati tutti. Tutti quelli che volevano andarsene se ne sono andati. Sono rimasti solo i patrioti e quelli che si credono molto intelligenti”. Secondo il servizio di sicurezza ucraino, “questa è un’altra conferma che il vero obiettivo dei ‘liberatori’ in Ucraina è spazzare via il nostro Stato dalla faccia della terra”. Da ieri le truppe russe hanno iniziato un pesante bombardamento aereo sull’acciaieria Azovstal a Mariupol.