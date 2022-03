Mosca: non stiamo cercando di rovesciare il governo di Kiev

La Russia non mira a “rovesciare” il governo ucraino o distruggere la sovranità del Paese, ma cerca di proteggere le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR, LPR), smilitarizzare e denazificare l’Ucraina, nonché eliminare le minacce militari per la Russia: lo ha detto oggi in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo quanto riporta la Tass.