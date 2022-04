La Russia non crede più nei negoziatori ucraini. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli esteri russo Maria Zakharova a Russia-24 Tv, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. “Ora non è più una questione di ‘fidati e verifica’, ora è semplicemente ‘verifica’, perché non c’è più alcuna fiducia in queste persone”, ha detto, commentando il processo di negoziazione in corso tra Russia e Ucraina.