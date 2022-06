Mosca: “Nessuna richiesta Usa per loro mercenari arrestati”

L’ambasciata russa a Washington finora non ha ricevuto richieste dall’amministrazione statunitense riguardo a due mercenari statunitensi catturati in Ucraina, secondo quanto dichiarato alla Tass dall’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov. “Non ci sono state richieste all’ambasciata - ha detto rispondendo alle domande dei media. “Non confermo di aver ricevuto una richiesta di questo tipo da parte degli Stati Uniti”, ha affermato il capo della missione diplomatica russa. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha dichiarato ieri che l’amministrazione statunitense è stata “in contatto con le autorità russe in merito ai cittadini statunitensi che potrebbero essere stati catturati mentre combattevano in Ucraina”.