Mosca: “La Lituania revochi il blocco transito merci o reagiremo”

L’incaricata d’affari dell’ambasciata lituana a Mosca è stata convocata al ministero degli esteri, che le ha presentato una protesta ufficiale per la limitazione del transito commerciale verso l’exclave russa di Kaliningrad, aggiungendo che se il blocco non verrà revocato la Russia si riserva il diritto di “azioni volte alla difesa dei propri interessi”. Lo riferiscono le agenzie russe. Dal canto suo, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass, ha definito “senza precedenti” il divieto di transito in Lituania dei beni sanzionati dall’Ue verso Kaliningrad. “La decisione è difatti senza precedenti. Viola ogni regola possibile. Capiamo che deriva dalla decisione dell’Unione europea di estendere le sanzioni al transito delle merci. Crediamo anche che sia illegale”, ha dichiarato Peskov secondo la Tass.