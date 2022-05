Mosca: “Entrata della Svezia nella Nato? È un diritto sovrano”

“La posizione del nostro Paese in merito all’adesione della Svezia all’Alleanza Nord atlantica è stata ufficialmente espressa più volte. Si basa sulla convinzione che la scelta dei modi per garantire la sicurezza nazionale è un diritto sovrano di ciascun Paese, ma non dovrebbe creare minacce alla sicurezza di altri Paesi”, ha affermato il ministero degli Esteri russo dopo l’incontro tra il primo vice ministro degli Esteri russo Vladimir Titov e l’ambasciatore svedese in Russia Malena Mard, che lo ha informato sulla decisione del governo svedese di aderire alla Nato. Lo riporta Interfax.