Mosca e Kiev pronti a lavorare con Aiea su siti nucleari

Ucraina e Russia sono “pronte” a lavorare per garantire la sicurezza dei siti nucleari ucraini compromessi dalla guerra. Lo ha annunciato in serata il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (Aiea). “Il mio primo obiettivo era stabilire un dialogo diretto ad altissimo livello”, ha spiegato Rafael Grossi, di ritorno da Antalya, in Turchia, dove ha incontrato separatamente i ministri degli Esteri russo Serghiei Lavrov e l’ucraino Dmytro Kuleba. “Entrambe le parti sono pronte a lavorare e a discutere con l’Aiea”, ha aggiunto incontrando la stampa a Vienna, eparlando di “incontri fruttuosi, ma non facili”. Grossi in precedenza si era offerto di recarsi a Chernobyl, teatro del peggior disastro nucleare civile della storia nel 1986, ma la proposta è stata respinta. L’auspicio adesso è “di avere qualcosa di più concreto nei prossimi giorni”. La situazione sul campo è “terribile”, ha insistito il direttore generale, riferendosi agli incidenti che si stanno moltiplicando. Da qui l’urgenza di “concordare un quadro comune per rafforzare la sicurezza degli impianti nucleari” nel Paese, che dispone di 15 reattori e diversi depositi di rifiuti. Intanto, secondo Interfax, la Russia avrebbe acconsentito al passaggio di una squadra ucraina per la riparazione della rete elettrica danneggiata nell’area della centrale nucleare di Chernobyl.