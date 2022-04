Il "raggruppamento delle truppe russe in direzione di Kiev e Chernihiv è in corso", con l'obiettivo di "raddoppiare gli sforzi nelle aree prioritarie e principalmente per completare la liberazione del Donbass". Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta la Tass, aggiungendo che "i principali obiettivi delle forze armate a Kiev e Chernihiv sono stati raggiunti".