Mosca dichiara la tregua: aperti 6 corridori umanitari

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato il cessate il fuoco per l’avvio di sei corridoi umanitari in Ucraina. Lo riferisce l’Interfax.

“Un cessate il fuoco è stato dichiarato dalle 10 di stamane, ora di Mosca, e sono stati aperti sei corridoi umanitari, di cui uno da Kiev a Gomel (Bielorussia), due da Mariupol a Zaporizhzhya (sud-est Ucraina) e Rostov sul Don (Russia meridionale), uno da Kharkiv a Belgorod (Russia occidentale) e due da Sumy a Belgorod e Poltava (Ucraina centrale)”, ha detto il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov. “Informazioni dettagliate sui corridoi umanitari sono state comunicate in anticipo alla parte ucraina, nonché alle Nazioni Unite, all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e al Comitato internazionale della Croce Rossa”, ha affermato Konashenkov. Durante il periodo in cui i corridoi umanitari rimarranno aperti, le forze armate russe monitoreranno ininterrottamente il processo di evacuazione con dispositivi di registrazione, anche con l’uso di veicoli aerei senza pilota, ha aggiunto il portavoce.