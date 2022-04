Mosca: “Corridoi Mariupol dopo appello Macron-Scholz”

Il ministero della difesa russo ha annunciato per domani mattina nuovi corridoi umanitari per le evacuazioni da Mariupol, spiegando che sono stati decisi dopo un “appello personale” al presidente russo Vladimir Putin dei leader di Francia e Germania, Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Le evacuazioni, è statoi aggiunto, devono coinvolgere l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), riporta Interfax.

Secondo quanto annunciato da Mosca, i corridoi umanitari saranno aperti alle 10.00 locali (le 09.00 in Svizzera) in direzione di Zaporizhzhya, a condizione che Kiev confermi per iscritto entro le 06.00 il suo impegno a realizzarli. In tal caso, ha spiegato il ministero della difesa russo, dalle 09.00 Mosca e Kiev potrebbero aprire un canale informativo per garantire la sicurezza delle evacuazioni, attuando così “un vero cessate il fuoco”.