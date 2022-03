Mosca ammette: “Perso accesso a metà delle riserve”

La Russia ha già perso l’accesso a quasi la metà delle sue riserve. Lo ammette il ministro delle finanze russo Anton Siluanov, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. “Il totale delle nostre riserve è circa 640 miliardi di dollari, e circa 300 miliardi sono in una condizione per cui è impossibile usarle”, spiega Siluanov. “Vediamo la pressione che i paesi occidentali mettono sulla Cina” per limitare l’accesso alle riserve in yuan ma “ritengo che i nostri legami con la Cina non solo saranno preservati ma saranno ampliati”.