Mosca, 2000 orfani sono arrivati in Russia

“Oltre 2.000 orfani sono arrivati in Russia dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e dall’Ucraina”. Lo dice Larisa Falkovskaya, direttrice del dipartimento per la protezione dei diritti dei bambini del ministero dell’Istruzione russo, ripresa dalla Tass. “Attualmente abbiamo 2.161 bambini evacuati”, aggiunge Falkovskaya al forum “Vivere e crescere in famiglia”. La funzionaria ha chiarito che “100 bambini sono arrivati dai territori liberati dell’Ucraina. Ci sono anche 368 bambini in età prescolare, 1.683 scolari e 210 studenti. Più di 1.000 bambini sono arrivati come parte di gruppi organizzati con accompagnatori”.