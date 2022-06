Morti quattro combattenti stranieri

Quattro combattenti volontari stranieri della Legione per la Difesa dell’Ucraina hanno perso la vita in combattimento. Lo ha annunciato la stessa brigata in una dichiarazione citata dal Guardian, secondo cui si tratta di un tedesco, un olandese, un australiano e un francese.

Non sono stati forniti dettagli sulla loro identità, né sulle esatte circostanze della morte. Ieri il ministero degli Esteri di Parigi ha annunciato l’uccisione di un francese che combatteva per gli ucraini. “Abbiamo perso i nostri fratelli in combattimento ma il loro coraggio, il loro ricordo e la loro eredità ci ispirerà per sempre”, si legge nella nota.