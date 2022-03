La donna incinta fotografa all’ospedale di Mariupol distrutto dai bombardamenti è deceduta, così come il suo bambino, che i medici non sono riusciti a salvare. Lo riportano siti ucraini e l’Associated Press. La donna fu fotografa, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La donna è stata trasportata in un altro ospedale dove i medici hanno effettuato un taglio cesareo per far nascere il bambino, che però non ha mostrato segni di vita.