Il centro di trasmissione della radio russa è stato colpito ed è saltato in aria in Trasnistria, riferisce l’agenzia di nstampa ufficiale russa Tass. La Transnistria, ufficialmente Repubblica Moldava di Pridniestrov o Pridnestrovie, è uno Stato indipendente de facto, non riconosciuto dai Paesi membri dell’Onu, essendo considerato de iure parte della Moldavia. È governato da un’amministrazione autonoma con sede nella città di Tiraspol.