Il presidente Usa Joe Biden, in Germania per il G7, ha definito un atto di “barbarie” i bombardamenti russi su Kiev di stamani. “Noi dobbiamo restare insieme, nel G7 e nella Nato”. Putin “spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, ma non è affatto accaduto e non accadrà”, ha poi detto Biden al cancelliere Olaf Scholz, aprendo la bilaterale stamani a Elmau, secondo quanto riportano alcuni media tedeschi.