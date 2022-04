Ministro ucraino chiede di non collaborare con Croce Rossa

“Chiediamo agli europei di sospendere la collaborazione con la Croce Rossa per gli invii di aiuti in Ucraina, perché riteniamo che non sta agendo dove deve”. Lo ha detto il vice ministro per lo sviluppo delle comunità e i territori dell’Ucraina, Viacheslav Nehoda, intervenendo alla maratona degli enti locali “Uniti per il benessere e la pace” organizzata dal Consiglio d’Europa.