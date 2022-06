Mille prigionieri dell’Azovstal trasferiti in Russia

L’ora della verità si avvicina per i militari ucraini che hanno difeso fino all’ultimo Mariupol sotto i tunnel dell’Azovstal. Oltre mille, tra i soldati e “i mercenari stranieri” che alla fine si sono arresi, sono stati trasferiti in Russia per essere interrogati: potrebbero essere scambiati con prigionieri in mano a Kiev, oppure essere condannati per crimini di guerra, rischiando fino alla pena di morte. Non è chiaro se tra loro ci siano i membri del Battaglione Azov, considerati da Mosca il nemico numero uno, simbolo di quell’Ucraina da “denazificare”. Lo scorso 20 maggio quasi 2’500 combattenti ucraini si erano consegnati al nemico dopo quasi tre mesi di resistenza nell’acciaieria della città martire. Oltre un migliaio, adesso, sono stati trasferiti in Russia per “indagini”, ha spiegato una fonte di sicurezza di Mosca, aggiungendo che “le forze dell’ordine stanno lavorando con loro”. Circa un centinaio, inclusi “mercenari stranieri”, si trovano nella capitale, altri arriveranno in seguito.