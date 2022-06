Michel: “Sanzioni contro la Russia? Attenzione agli interessi Ue”

“Noi puntiamo molto sul coordinamento delle sanzioni e sull’implementazione che deve essere il prossimo step”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel in conferenza stampa al castello di Elmau, in Germania, dove è in corso il G7. “Le sanzioni - ha sottolineato - devono impattare sulle facoltà della Russia che sta conducendo una guerra, ma dobbiamo tenere in considerazione anche i nostri interessi economici”.