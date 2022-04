Michel a Zelensky: “Non sei solo, l’Ue farà ciò che serve”

“Non sei solo. Faremo tutto ciò che serve per dare il nostro supporto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel in conferenza stampa da Kiev rivolgendosi a Volodymyr Zelensky. “Noi vogliamo la vittoria dell’Ucraina e siamo determinati a fare di tutto per sostenere Kiev. Saremo al fianco” dell’Ucraina “nel processo di ricostruzione”, ha aggiunto Michel. “Noi lottiamo per i valori fondanti dell’Ue e della democrazia. Sarà anche importante raccogliere le prove” dei crimini commessi, ha puntualizzato. “Sono andato a Borodyanka per vedere con i miei occhi la situazione. Non ci sono parole, non come presidente del Consiglio Ue, ma come padre. Queste atrocità, questi crimini devono essere puniti”, ha poi detto Charles Michel. Putin non riuscirà a distruggere la sovranità dell’Ucraina e anche a dividere l’Ue. L’ho già detto: prima o poi colpiremo anche il petrolio e il gas russi. Abbiamo già deciso di voler fermare la nostra dipendenza dalla Russia e ci stiamo lavorando”, ha detto Michel rispondendo a chi gli chiedeva dell’eventuale stop della Germania a ulteriori sanzioni energetiche contro Mosca. “Io sono pronto al dialogo, lo sono stato per tre anni, lo sono ancora: ma Mosca non è pronta per un accordo di pace”, ha detto da parte sua il presidente ucraino Zelensky nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “A Mariupol ci sono ancora 120mila persone. L’assedio si può fermare in due modi: con le armi o con la diplomazia. Per quanto riguarda le armi ci serve l’equipaggiamento pesante che abbiamo chiesto ma non ancora ottenuto. Per quanto riguarda la diplomazia, la Russia fa il suo gioco e non è in grado di proporre veri accordi”, ha sottolineato.