Metsola: “Pe sostiene adesione Kiev, suo posto in Europa”

“Sono passati più di tre mesi dall’inizio dell’invasione legale di (Vladimir) Putin. Continueremo a sostenere l’Ucraina e il suo popolo, non ci volteremo dall’altra parte e continueremo a sostenere l’Ucraina nel processo di integrazione nell’Ue. Il suo posto è in Europa”. Lo ha detto la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola in conferenza stampa con il presidente del parlamento ucraino (Rada) Ruslan Stefanchuk.