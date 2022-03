Medvedev: “l’Occidente non farà a pezzi la Russia”

“I piani dell’Occidente per riformare la Russia, renderla obbediente o farla a pezzi non possono essere realizzati”: lo ha detto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev nel suo primo post su Telegram, come riporta la Tass. “Hanno un bisogno urgente di mettere all’angolo il nostro paese, metterlo in ginocchio e riformarlo sulla base dei progetti del mondo anglosassone, per renderlo debole e obbediente, o meglio ancora, per farlo a pezzi”, ha sottolineato Medvedev parlando delle intenzioni dell’Occidente.