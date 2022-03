Massagno, appartamenti La Sosta a disposizione dei profughi

La Fondazione La Sosta, di proprietà del Comune di Massagno, mette a disposizione dei profughi ucraini 3 appartamenti situati in Via Guisan.

“In riferimento alla crisi Ucraina attualmente in atto e in previsione dell’arrivo di persone in fuga dalle zone di conflitto anche sul nostro territorio comunale, la Fondazione La Sosta presieduta dal sindaco Giovanni Bruschetti, ha deciso ieri sera all’unanimità dei suoi membri di mettere a disposizione, senza costi di affitto, tre appartamenti attualmente liberi, situati presso la residenza La Sosta di Via Guisan a Massagno che possono ospitare due persone ciascuno”, si legge in un comunicato.