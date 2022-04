Mariupol: “Sono le nostre ultime ore, aiutateci”

Nuovo ultimatum La Russia ha dato un altro ultimatum in scadenza oggi alle 13 ora svizzera, invitato gli ultimi difensori della città di Mariupol a porre fine alla loro “insensata resistenza” e promettendo che “la vita sarà salvata” ai combattenti ucraini trincerati nel complesso Azovstal se si arrenderanno.

“L’uccisione mirata di civili e la distruzione di edifici residenziali con tutti i tipi di armi, comprese quelle vietate dalle convenzioni internazionali: questo è proprio il marchio di fabbrica dell’esercito russo e questo marcherà davvero la Federazione Russa come la fonte del male”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo videomessaggio. “L’esercito russo rimarrà per sempre descritto nella storia come il più barbaro e disumano del mondo”, ha rimarcato il leader dell’Ucraina citato dai media internazionali.