Mariupol, 1’026 soldati ucraini arresi, 162 gli ufficiali

A Mariupol si sono arresi 1’026 i militari ucraini; tra questi ci sono 162 ufficiali e 47 soldatesse. Lo afferma il Ministero della difesa russo citato dalla Tass. Secondo il portavoce del ministero della difesa russo, maggiore Igor Konashenkov, si sono arresi alle truppe russe “1’026 militari ucraini della 36esima brigata marina, nei pressi dell’acciaieria Ilyich”. Secondo il Ministero della difesa, 150 dei soldati che si sono arresi erano rimasti feriti e sono stati portati all’ospedale di Mariupol. In precedenza il leader ceceno Ramzan Kadyrov, fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin, aveva scritto sul suo canale Telegram che oltre 1’000 marine ucraini, “centinaia” dei quali sono feriti, si sono arresi a Mariupol. La loro decisione di arrendersi “è un scelta giusta”, commentava Kadyrov secondo quanto riporta la Tass. Un servizio della televisione pubblica russa trasmesso su Rossiya 24 ha annunciato la resa di più di 1’000 soldati ucraini nella città portuale già ieri sera. Il filmato mostrava uomini in abiti mimetici che trasportavano feriti su barelle o venivano interrogati mentre si trovavano in quella che sembrava essere una cantina. I combattimenti sono ora concentrati nell’enorme zona industriale della città.