Macron: “Tornerò a Kiev, ma per fare differenza”

“Tornerò a Kiev, ma per apportare qualcosa di utile. Per dimostrare semplicemente il mio supporto non ho bisogno di recarmi lì”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al canale tv France 5, come riporta il Guardian.

“Se andrò a Kiev, dovrà essere per fare la differenza”, ha affermato Macron aggiungendo di aver parlato una quarantina di volte con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dall’inizio della guerra con la Russia. Pochi giorni fa Zelensky aveva detto di aver invitato Macron ad andare in Ucraina per constatare con i suoi occhi che quella di Mosca “non è una guerra ma un genocidio”.

“Ho parlato con Macron e gli ho detto che vorrei che lui capisse” che è così, aveva spiegato il presidente ucraino in un’intervista alla Cnn commentando il fatto che il leader francese non ha utilizzato la parola ‘genocidio’ per definire le violenze della Russia in Ucraina, come invece ha fatto Biden.