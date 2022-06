Macron, Scholz favorevoli all’Ucraina nell’Ue

“Non siamo in guerra contro il popolo russo come collettività, noi abbiamo continuato a parlare con il leader russo, ma abbiamo sempre informato (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky. Le modalità della pace non saranno decise che dall’Ucraina e i loro rappresentanti. Francia e Germania non negozieranno mai con la Russia alle spalle dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Kiev. Nel parlare con Mosca “noi portiamo le nostre esigenze come forze europee (e la Francia membro del Consiglio Onu), ma mai per negoziare al posto suo”.

Al lavoro per l’entrata dell’Ucraina nell’Unione

“L’Ucraina fa parte dell’Europa. Questa guerra cambierà la storia dell’Europa. Siamo a fianco dell’Ucraina per accompagnarla in questa prospettiva. Abbiamo confermato a Zelensky che già domani la commissione deciderà il quadro e il prossimo Consiglio europeo prenderà delle decisioni. I nostri Paesi sosterranno lo status di candidato dell’Ucraina. Nei prossimi giorni costruiremo l’unanimità dei 27”, ha aggiunto Macron nella conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier italiano Mario Draghi e Zelensky.

“Bisognerà trovare forme nuove per risposte a breve termine, vogliamo costruire insieme all’Ucraina nuove piattaforme”, ha aggiunto Macron.