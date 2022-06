“Il presidente ucraino e i suoi funzionari dovranno negoziare con la Russia” e “noi faremo di tutto per fermare le forze della Russia e aiutare gli ucraini e il loro esercito”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita in Romania, parlando alle truppe francesi e di altri Paesi schierate in ambito Nato nella base militare di Mihail Kogalniceanu. Lo riportano i media internazionali.