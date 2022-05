Lukashenko si reca a Mosca, previsto un incontro con Putin

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko si è recato per una visita di lavoro a Mosca, dove prenderà parte al summit per l’anniversario dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), un’alleanza militare tra repubbliche ex sovietiche, e avrà colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l’agenzia russa Tass, che cita la bielorussa BelTA. L’ufficio stampa del presidente bielorusso ha precisato che i leader del Csto dovrebbero avere uno scambio di vedute sui temi legati all’attuale situazione nella regione e nel mondo in generale, e discutere le misure di risposta congiunta sulle sfide e minacce emergenti. Durante l’incontro con il presidente russo uno dei temi principali sarà “lo sviluppo della cooperazione e del lavoro congiunto sulla sostituzione dell’import”.